Рубцовск, Алтайский край, , 07:18 — REGNUM До начало нового учебного года осталось всего несколько дней, но об этом, по-видимому, забыли в Рубцовске (Алтайский край). Телеграм-канал rbk_inc опубликовал фотографии и комментарий горожанки Юлии, которая обращает внимание на то, во что превратилась «дорога в школу» к гимназии №8, сделанная в 2019 году по одноимённой программе:

Так выглядит дорога в школу в Рубцовске T.me/rbk_inc

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

»Близится 1 сентября. Праздник для родителей и детей. В этом году этот день ждут с ещё большим нетерпением, чем раньше, так как дети не посещали школу с марта месяца и очень соскучились друг по другу и по учителям, да и по простому, привычному способу обучения. Для кого-то это 1 сентября — первое в жизни, для кого-то, наоборот — выпускной год.

В этот праздник красивые дети и родители пойдут по вот такой «дороге в школу», в гимназию №8. Заросли травы выше роста, в этих же зарослях «свиньи» (люди так бы не сделали) набросали пакетов с мусором. Эту дорожку сделали по программе «Дорога в школу» в прошлом году, но ухаживать за ней никто не желает — ни УК, ни администрация города, ни администрация школы».

Дорога к рубцовской школе заросла травой T.me/rbk_inc

Как уже сообщало ИА REGNUM, если к 1 сентября в 2019—2020 учебном году в крае было запланировано к открытию 1097 общеобразовательных школ, то на День знаний 1 сентября 2020 года свои двери откроет только 1081 общеобразовательная организация. Это на 16 школ меньше, чем год назад.

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