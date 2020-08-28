Кемерово, , 07:18 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки выявлено ещё 93 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

Уточняется, что один пациент скончался — у жителя Новокузнецка 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

За это же время были выписаны 56 человек. В инфекционных больницах находятся 1937 пациентов. В стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине — 2555 человек.