Новосибирск, , 07:14 — REGNUM Ситуация по школе в военном городке Шиловского гарнизона Новосибирской области «очень плачевная». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала Елена Калинина, которая была заведующей детским садом в городке.

Напомним, что детский сад был закрыт ещё в августе 2016 года. И с того времени дети военных ежедневно преодолевают 8 км до сада в Ярково.

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«В том году летом управляющая компания сделала частичный ремонт кровли. При первой же оттепели кровля снова потекла, — отметила Калинина. — Президент РФ поставил вопрос ребром о горячем питании школьников младших классов. Так как в самой школе столовая не предусмотрена, раньше они кормили детей в офицерской столовой в этом же здании. Но сейчас и эта столовая разрушена. Мы вышли с предложением сделать столовую на территории закрытого детского сада, потому что у нас есть спуск тёплый и дети, даже не одеваясь, с третьего этажа спускались бы на второй этаж. Но всё лето это так и простояло. Никто ничего не решил. Бедного директора школы никто не слышит. Сейчас, я думаю, на неё всех собак повесят».

Женщина рассказала, что сейчас школа закупает столы и детей будут кормить привозной пищей.

В начальных классах на данный момент около 30−40 школьников, всего в школе обучается около 95 детей.

Напомним, что больше трехсот семей в военном городке Шиловского гарнизона живут фактически отрезанные от цивилизации. На территории нет больницы, детского сада, магазинов. Единственное что осталось — это киоск от военторга.

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