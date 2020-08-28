Гавана, , 07:20 — REGNUM В кубинской столице из-за роста числа заражений коронавирусом с сентября вводится комендантский час. Об этом губернатор Гаваны Рейнальдо Гарсиа Сапата 27 августа объявил в эфире государственного телевидения.

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По его словам, в городе будет запрещено передвижение граждан и транспортных средств в период с 19:00 до 05:00. Такие ограничения первоначально вводятся на две недели, но могут быть продлены.

«Также вводится запрет на передвижение между провинциями острова, на въезд и выезд из Гаваны будут наложены строгие ограничения», — подчеркнул Сапата.

Нарушителей комендантского часа планируется штрафовать на две тысячи кубинских песо (около $80).

Напомним, за последние полмесяца на Кубе было выявлено более 700 заражений коронавирусом SARS-CoV-2, что почти в два раза превышает динамику заражений за предыдущий месяц. Отмечается, что наибольшее число заражений приходится на столицу.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кубе 24 августа начался первый этап клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса SARS-CoV-2.

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