Нур-Султан, , 07:00 — REGNUM В Казахстане за прошедшие сутки выявили 165 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба республиканской межведомственной комиссии по борьбе с COVID-19.

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«Зарегистрированы 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них носителей с симптомами — 111, бессимптомных носителей — 54», — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Казахстане подтвердили 105 408 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Уже смогли выздороветь 95 253 пациента, еще 1554 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о намерениях Казахстана закупить в России 2 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции. При этом не исключается, что в будущем этот объем может быть увеличен до 5 млн доз.

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