Магадан, Магаданская область, , 07:06 — REGNUM Из резервного фонда правительства РФ Магаданская область получит около 511 млн рублей на социально-экономические проекты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: Правительство РФ поможет благоустроить магаданский парк «Маяк»

Так, в рамках «Единой субсидии» 253 млн рублей направят на завершение строительства школы на 50 учащихся с детским садом на 30 мест в посёлке Снежный. Учреждение возводится в рамках реализации национального проекта «Образование».

Осенью строители закончат возведение монолита корпусов, будет сформирован тепловой контур здания и зимой работы будут идти уже внутри.

Почти 258 млн рублей дополнительно выделено Колыме на продолжение благоустройства парка «Маяк». Уже в парк вложено 185,4 млн рублей. Парк открыли в декабре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на выделенные деньги в Магадане в парке благоустроят морской пирс, а сама зона отдыха станет для жителей удобнее. Появятся много спортивных площадок, зон отдыха.