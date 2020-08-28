Челябинск, , 06:53 — REGNUM Родители учащихся школы № 104 Челябинска заявляют о нехватке учебников. Об этом они сообщили в соцсетях.

По их словам, в одном из одиннадцатых классов учебников не хватает по многим предметам. По некоторым из них якобы есть всего по одному на весь класс.

Отметим, в руководстве школы удивились такой информации. Оказалось, что учебники всё же есть. А причиной информации о якобы дефиците назвали недопонимание, которое возникло между классным руководителем и родителями.