Горно-Алтайск, , 06:48 — REGNUM В столице Республики Алтай в связи с понижением температуры воды и воздуха завершается купальный сезон. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Горно-Алтайска, пляж на городском пруду в урочище Еланда будет закрыт 7 сентября.

«В ближайшее время будет демонтировано ограждение зоны купания, прекращено дежурство спасателей», — отметили в мэрии.

Добавим, в городе установилась дождливая погода. В связи с этим ранее синоптики предупреждали о возможных паводках. Дневная температура достигает 20 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до 8 градусов.

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