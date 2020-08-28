Оренбург, , 06:48 — REGNUM В гимназии № 4 Оренбурга готовы к приёму детей в новых условиях. Учреждение скорректировало свою деятельность с учетом текущей эпидситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор гимназии №4 Ирина Крайнова.

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По ее словам, подготовлен график приема детей, который предусмотрен индивидуально для каждой параллели классов. В двух корпусах гимназии используют пять входов. Начальная школа будет в свой корпус заходить через центральный вход и боковой пожарный выход. В главном корпусе, где обучаются дети 5-х-11-х классов, будет задействовано три входа (главный и два пожарных выхода). За каждым классом закреплен отдельный гардероб.

«Потоковый способ приема детей предполагает, что приходить в гимназию одновременно будут три класса. Это позволит спокойно провести термометрию школьников и начать занятия. У школы в наличии восемь бесконтактных термометров», — сказала Ирина Крайнова.

В начальной школе сдвигается расписание для каждой параллели классов. Оно утверждено с учетом того, что на перемену смогут выходить только два класса и они будут изолированы друг от друга.

Питание в столовой также организуют с применением потокового способа приема детей. Обеденный зал рассчитан на 200 посадочных мест. Одновременно принимать пищу будут три класса в разных частях столовой.

«Мы готовы обрабатывать посуду. У нас есть посудомоечная машина с жаровой обработкой. Все меры предосторожности будут соблюдены. Есть условия, чтобы обойтись без использования одноразовой посуды», — отметила директор.

Корпус начальной школы рассчитан на 300 детей, второй корпус — на 500 человек. В 2019/2020 году будет обучаться 846 гимназистов. «Всегда у нас была только одна смена. И мы укладывались по количеству кабинетов. На данный момент мы предполагаем подсменку для некоторых классов. Учебный день будет завершаться примерно в 16:00 (14:00 мск). Это очень важно. Мы заботимся о том, чтобы дети уходили из гимназии до темна», — подчеркнула руководитель гимназии.

На данный момент руководство школы затруднилось сказать будет ли работать группа продлённого дня. Согласно требованиям Роспотребнадзора, она возможна только в пределах одного класса. В гимназии имеется один воспитатель, а группа была сборная из разных классов. «Как только изменится обстановка, мы получим соцзаказ (сейчас родители определяются — нужна ли им эта услуга) и увидим общую картину потребности, то сориентируемся и подумаем, как эту потребность удовлетворить. Но пока я не готова сказать, каким будет спрос на группу продленного дня. И сможем ли мы набрать группу из одного класса, и тогда — как отказать другим? Тут вопрос», — призналась Ирина Крайнова.

По ее словам, на сентябрь учреждение обеспечено дезсредствами. Такого объема уборки еще не проводилось, поэтому расчёт на более длительный срок вызывает сложности. Гимназия попробовала рассчитать объем на месяц и считает, что дезсредств достаточно. В школе пять стационарных и четыре передвижных рециркулятора.

Напомним, в Оренбуржье действует первый этап коронавирусного режима. В регионе возобновили работу детские сады. Новый учебный год в школах начнется в очном формате.