Сеул, , 06:43 — REGNUM Власти Южной Кореи могут принять четвертый дополнительный бюджет в этом году, если ситуация с пандемией коронавирусной инфекции продолжит усугубляться, сообщает Reuters.

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Сообщается, что власти страны не исключают выделения дополнительных средств, если не удастся взять под контроль ситуацию с ростом числа зараженных коронавирусом. При этом южнокорейские власти еще не решили, будут ли они вновь вводить ограничения в стране в связи с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 371 новых случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике подтвердили 19 077 случаев.

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