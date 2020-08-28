Санто-Доминго, , 06:10 — REGNUM В Доминиканской республике за прошедшие сутки выявили 407 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Доминикане выросло до 92 964. Также за минувшие сутки в стране скончались 17 пациентов с COVID-19. Всего от осложнений COVID-19 в Доминиканской республике скончались 1630 человек.

В настоящее время 7370 пациентов находятся на лечении в медицинских учреждениях страны, из них 226 — в отделениях интенсивной терапии. Еще 19 617 зараженных находятся на самоизоляции. Уже выздоровели 64 347 пациентов.