Улан-Удэ, , 06:08 — REGNUM Правительство Бурятии, Общественная палата республики, а также компания РЖД подписали план мероприятий по охране окружающей среды на Байкальской природной территории. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, он позволит общественникам контролировать вырубку деревьев вдоль железной дороги при реконструкции Транссиба и БАМа.

«На участках реконструкции, где предусмотрена рубка лесных насаждений, установят камеры видеофиксации, системы автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ», — отметили в правительстве.

При этом РЖД взяла на себя обязательства вести работу по лесовосстановлению. Проверять это будут общественники, которых допустят на участки строительства до начала рубок, во время и после проведения работ.

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