Кош-Агачский район, Алтай, , 05:58 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки специалисты выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за период эпидемии здесь зарегистрировано 2108 подтверждённых случаев.

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"Коронавирус подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у трёх детей; у четырёх жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребёнка; у трёх жителей Майминского района; у двух жителей Чемальского района, в том числе у одного ребёнка, и у жителя Шебалинского района», — отметили в штабе.

К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 1816 пациентов, в том числе 26 — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 449 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе зарегистрировали десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Из них восемь скончались непосредственно от COVID-19, остальные — по иным причинам.

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