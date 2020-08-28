Улан-Удэ, , 05:52 — REGNUM Число новых случаев заражения коронавирусом в Бурятии продолжает расти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки специалисты выявили 49 носителей.

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Из них 15 человек были обследованы после появления симптомов ОРВИ. Остальные входили в круг контактных лиц с ранее выявленными заражёнными. Таким образом, общее число подтверждённых случаев в республике достигло 5136, из которых 2899 зарегистрированы в Улан-Удэ.

«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4342 человека, умерло 50 человек. Проходят лечение в стационарах республики 423 больных. На амбулаторном лечении находится 321 пациент», — отметили в штабе.

Занятость коечного фонда достигла 53,7%. В реанимации находятся 17 пациентов в тяжёлом состоянии, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Добавим, ранее в регионе зарегистрировали 50 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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