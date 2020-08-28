Первоуральск, Свердловская область, , 05:45 — REGNUM В школе № 10 города Первоуральска Свердловской области назначены ответственные за проведение термометрии. Ими стали фельдшер, тьютор и библиотекарь.

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Сотрудникам температуру измерит секретарь. У каждого входа в здание этот процесс будет осуществляться бесконтактными термометрами. Если у ученика температура окажется 37,1 и выше, то его изолируют в кабинете медицинского работника. Сотрудника изолируют в специально отведённый кабинет.

Что касается минимизации контактов обучающихся друг с другом, то первая смена будет разбита на пять потоков. Уроки у них начнутся соответственно в 8:00, 8:20, 8:40, 9:00 и 9:20. Вторая смена будет разбита на четыре урока с началом занятий в 13:20, 13:40, 14:00 и 14:20. В школьной столовой писание у первой смены будет организовано десять раз, а у второй — пять. При этом каждый раз смогут питаться по два класса (кроме времени в 11:40, когда на обед придут три класса).

За каждым классом закрепят свой кабинет. Конечно же, и дети, и сотрудники смогут пользоваться антисептиками. Кроме того, в классах и на других площадях школы будут включаться рециркуляторы воздуха, а также проводиться ежедневные и еженедельные уборки.