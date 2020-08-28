Лима, , 05:42 — REGNUM С начала эпидемии коронавируса в Перу подтверждены 621 997 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает перуанский минздрав на своем сайте.

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При этом 429 662 носителя этого вируса уже выздоровели и выписаны из больниц или завершили период домашней изоляции.

Кроме того, за последние сутки в стране были зафиксированы 3329 новых фактов инфицирования SARS-CoV-2, а также 153 летальных исхода от осложнений при COVID-19.

В общей сложности в Перу скончались 28 277 пациентов с этим заболеванием. Всего в республике было исследовано 3 089 459 пробы анализов на коронавирус.

Как сообщило ИА REGNUM, 27 августа агентство Reuters распространило информацию о том, что на территории Латинской Америке число случаев заболевания коронавирусной инфекцией превысило 7 млн.

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