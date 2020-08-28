Абуджа, , 05:41 — REGNUM Правительство Нигерии перенесло сроки возобновления международного авиасообщения еще на одну неделю, сообщает пресс-служба нигерийского министерства авиации.

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Таким образом, Нигерия планирует возобновить международные авиаперелеты 5 сентября. Ранее планировалось, что авиасообщение с другими странами откроется 29 августа, однако потребовалось дополнительное время, чтобы обеспечить тестирование всех пассажиров на COVID-19.

Ожидается, что на первое время аэропорты Лагоса и Абуджи смогут принимать 1280 пассажиров ежедневно. При этом все прибывающие на территорию страны будут проверяться на наличие коронавирусной инфекции.