Мехико, , 05:37 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончались 518 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на мексиканской территории выросло до 62 594. Также за 27 августа в Мексике подтвердили еще 6026 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в это латиноамериканской стране выявили 579 914 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, к 28 августа общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Латинской Америке превысило 7 млн. При этом с 6 до 7 миллионов это число выросло всего за 13 дней.

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