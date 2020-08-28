Кеноша , , 05:24 — REGNUM Чернокожий Джейкоб Блейк, который был ранен полицейскими при задержании в городе Кеноша в американском штате Висконсин, прикован наручниками к больничной койке, заявил его дядя Джастин Блейк в эфире телеканала CNN.

При этом, по его словам, Джейкоб парализован ниже спины и не может передвигаться. В CNN отметили, что ни работники больницы, ни сотрудники полиции не комментируют эту ситуацию.

Как сообщило ИА REGNUM, после ранения Джейкоба Блейка в Кеноше начались протесты против полицейского произвола, которые перерастают в беспорядки и столкновения с правоохранителями.

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемого в стрельбе на протестах в Висконсине обвинили в убийстве