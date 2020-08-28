Сеул, , 04:45 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 371 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что 359 новых случаев связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом большая часть зараженных приходится на Сеул и прилегающие к нему районы.

Ведомство добавляет, что уже более двух недель в Южной Корее выявляют более ста случаев инфицирования ежедневно. При этом с 14 августа было выявлено более 4300 зараженных новым коронавирусом. Власти предполагают, что очаги распространения инфекции связаны с церковью на севере Сеула и массовыми мероприятиями.

Всего с начала пандемии в Южной Корее выявили 19 077 случаев заражения коронавирусом нового типа. За 27 августа в стране скончались еще три пациента с COVID-19. С начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, стали 316 человек.