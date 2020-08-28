Благовещенск, , 04:30 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Наибольшее число носителей SARS-CoV-2 зарегистрировано в Благовещенске — 1493, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Всего в Приамурье выявили 3274 случая заражения коронавирусом. Полностью излечились 2249 человек. 48 пациентов скончались. 563 человека, бывших в контакте с инфицированными, находятся под медицинским наблюдением.

В регионе провели более 223 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за последние сутки скончались десять пациентов с коронавирусной инфекцией.