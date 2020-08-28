Владивосток, , 04:23 — REGNUM В Приморье торжественные линей проведут 1 сентября лишь для первоклассников и учеников девятых и одиннадцатых классов. Родители должны быть в защитных масках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобразования региона.

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Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

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Таким образом, 1 сентября остальным ученикам в школу приходить не нужно. 2 сентября занятия начнутся с «урока безопасности» — детям объяснят, как будет проходить учебный процесс во время пандемии коронавируса.

В больших школах введут ступенчатую систему, уроки будут начинаться в разное время для каждого класса. На входе в школу будут замерять температуру и проводить антисептическую обработку рук.

На закупку санитайзеров, термометров и других СИЗ из бюджета Приморья выделено 692 млн рублей, из которых более 200 млн рублей уже потрачено.

Как сообщало ИА REGNUM, студенты и преподаватели Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке будут обязаны на очном обучении находиться в защитных масках.