Токио, , 04:06 — REGNUM Власти японской префектуры Окинава решили продлить режим чрезвычайной ситуации в регионе в связи с пандемией коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK со ссылкой на осведомленные источники.

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По его данным, рост числа зараженных коронавирусом нового типа в Окинаве замедляется, однако власти пока не спешат снимать режим ЧС. Его ввели с 1 по 15 августа из-за риска распространения инфекции. Затем власти решили продлить карантин еще на две недели.

При этом 27 августа в префектуре прошло собрание с участием экспертов-эпидемиологов. Участники встречи сошлись на мнении, что режим ЧС отменять преждевременно. Предполагается, что 28 августа будет принято решение об очередном продлении карантина на Окинаве.

Как сообщало ИА REGNUM, к 27 августа в Японии было подтверждено 65 532 случая заражения коронавирусом нового типа. При этом почти треть всех случаев приходится на столичную префектуру Токио — в ней выявлено 19 846 инфицированных с начала пандемии.

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