Токио, , 04:08 — REGNUM Правительство Японии до середины 2021 года рассчитывает обеспечить всех жителей страны вакциной от нового коронавируса. Об этом 28 августа сообщает газета Yomiuri Shimbun.

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По данным издания, пункт о массовой вакцинации будет включён в новый пакет мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, о котором официально премьер-министр Синдзо Абэ объявит 28 августа на специальной пресс-конференции.

Напомним, в настоящее время правительство Японии уже подписало контракты с американской фармацевтической компанией Pfizer и британско-шведской AstraZeneca на поставку по 120 млн доз их экспериментальных вакцин. Всего же власти страны ведут переговоры о закупках вакцин от коронавируса с пятью иностранными компаниями.

Также Япония работает над созданием собственных вакцин, коммерческая реализация которых, как отмечается, может начаться позднее иностранных.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Японии на заседании подкомитета по борьбе с заболеваниями, вызванными коронавирусом, министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура назвал приоритеты вакцинации.

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