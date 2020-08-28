Бразилиа, , 03:39 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Латинской Америке превысило 7 миллионов, сообщает агентство Reuters, ведущее собственный подсчет числа инфицированных.

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Сообщается, что последнюю неделю в среднем ежедневно в странах региона выявляют около 77 800 случаев заражения. На предыдущей неделе этот показатель составлял 85 000.

Отмечается, что Бразилия, Перу, Мексика, Колумбия и Чили остаются в первой десятке стран мира, где выявлено наибольшее число случаев заражения коронавирусом нового типа. В Латинской Америке первое место по смертности среди пациентов с коронавирусной инфекцией занимает Перу.

При этом агентство подчеркивает, что рост числа зараженных с 6 до 7 млн в Латинской Америке произошел всего за 13 дней.