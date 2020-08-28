Буэнос-Айрес, , 03:32 — REGNUM Еще 211 пациентов скончались в Аргентине за последние сутки от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19, а за весь период пандемии в республике их количество достигло 8050. Об этом сообщает на своем сайте аргентинское министерство здравоохранения.

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Кроме того, за последние 24 часа в стране выявлены 10 104 факта заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Аргентине зарегистрировано 380 292 подобных случая. При этом 458 274 человек уже излечились.

С начала наблюдений за распространением коронавируса в стране было проверено 1 172 811 проб анализов.

Как сообщило ИА REGNUM, 21 августа в Аргентине начали третью фазу клинических испытаний китайской вакцины против SARS-CoV-2.

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