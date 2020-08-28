Богота, , 02:46 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Колумбии увеличилось на 9752 и достигло значения 582 022. Об этом сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрава.

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Из них 417 793 фактов инфицирования закончились выздоровлением пациентов. За сутки в Колумбии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 284 человека. За весь период наблюдений в стране по этой причине скончалось 18 468 больных.

Отмечается, что колумбийские специалисты провели 2 619 712 исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщило ИА REGNUM, 27 августа, по данным ВОЗ, в мире число выявленных носителей коронавируса составило 24 181 120.

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