Красноярск, , 02:11 — REGNUM В пятницу, 28 августа, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:00 на Театральной площади было +11 °C.

Ночью с 28 на 29 августа ожидается до +11 °C.

Скорость юго-западного, северо-западного ветра 4−9 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В субботу, 29 августа, в Красноярске до +21 °C днём и до +10 °C ночью. Без осадков.

В воскресенье, 30 августа, в Красноярске ожидается до +21 °C днём. Ночью — до +10 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 28 августа в Туруханском районе, Эвенкийском муниципальном районе, центральных районах Красноярского края местами ожидаются грозы.

На юге Таймырского, в Эвенкийском муниципальных районах сохраняется высокая пожарная опасность IV класса. В Эвенкийском муниципальном районе местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность V класса.