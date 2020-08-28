Бразилиа, , 02:01 — REGNUM 3 761 391 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтвержден на территории Бразилии с начала пандемии. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

За сутки этот показатель увеличился на 44 235 факта. Кроме того, в Бразилии на 984 единицы выросло количество летальных исходов при заболевании COVID-19.

В общей сложности в стране по этой причине умерло 118 649 пациентов.

Как сообщило ИА REGNUM, 25 августа стало известно, что сын президента Бразилии Флавио Болсонару заболел коронавирусной инфекцией. До этого заболевание перенесли сам глава государства Жаир Болсонару, его супруга Мишель, а также младший сын Жаир Ренан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии число случаев заражения коронавирусом превысило 3,7 млн