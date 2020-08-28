Москва, , 00:33 — REGNUM Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал гражданку России Юлию Ильинскую, которая три раза проголосовала по поправкам в Конституцию, находясь в Израиле.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В материалах уголовного дела значится, что 27 августа суд избрал для Ильинской меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что следствие установило, что Ильинская, которая имеет российское и израильское гражданства, три раза участвовала в процедуре голосования по поправкам к Конституции. Против нее было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают ее местонахождение.

Израильские законы позволяют депортировать Ильинскую в Россию. Для этого российский МИД должен направить официальный запрос, а израильские прокуроры должны счесть, что улик для экстрадиции достаточно.