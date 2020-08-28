Рамалла , , 00:32 — REGNUM В Палестине за прошедшие сутки скончались шесть пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба палестинского минздрава.

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Таким образом, жертвами осложнений COVID-19 на палестинской территории с начала пандемии стали 158 человек. Также за 27 августа в стране выявили 622 новых случая инфицирования SARS-CoV-2. Всего в Палестине подтверждено 27 386 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в стране числится 8409 активных случаев заболевания. Уже 18 819 пациентов выздоровели и были выписаны из медучреждений.