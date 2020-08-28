Москва, , 00:19 — REGNUM Вторая российская вакцина против коронавируса SARS-CoV-2, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована в ускоренном порядке. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.

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По словам Рыжикова, как и вакцина центра Гамалеи, вакцина разработанная в «Векторе» может быть зарегистрирована в ускоренном порядке. Третья стадия клинических испытаний будет проходить уже после регистрации.

«Третий этап будет идти параллельно — после регистрации», — сказал он.

Рыжиков рассказал, что сейчас вакцина проходит второй этап клинических испытаний, завершится он уже скоро — в сентябре.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на данный момент у добровольцев не наблюдается осложнений от препарата.

Президент России Владимир Путин также выразил уверенность, что вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 от центра «Вектор» будет надежной и эффективной.

«Уверен, что и специалисты «Вектора» сделают замечательный препарат, который очень поможет людям», — сказал Владимир Путин.