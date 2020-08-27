Бейрут, , 23:46 — REGNUM Не диверсия и не ракетный удар стали причиной взрыва на складе в порту Бейрута, пишет 27 августа Al-Jamahiriya.

Бейрутский порт после взрывов Mehr News Agency

К такому выводу пришло следствие по итогам взрывотехнической экспертизы. По данным знакомых с ходом следствия источников, «ни морского, ни воздушного нападения Израиля не было».

Также они не нашли никаких следов взрыва бомбы. Не обнаружено в порту и каких-либо складов оружия «Хезболлы».

Комиссия пришла к выводу, что взрыв 4 августа 2020 г. в Бейруте произошёл из-за возгорания легковоспламеняющихся материалов на складе с аммиачной селитрой в момент проведения сварочных работ.

Сварка велась с нарушением правил безопасности. В связи с этим инженер порта Нейла аль-Хадж, отвечавшая за ремонтно-профилактических работы, попала под арест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в порту Бейрута погибли 178 и пострадали порядка шести тысяч человек.

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