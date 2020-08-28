Москва, , 07:30 — REGNUM Музеи столицы подготовили специальную программу к празднованию 873-летия Москвы. Об этом ИА REGNUM сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Отмечается, что во время празднования Дня города на Новом Арбате откроется большая тематическая выставка с 500 фотографиями, более 40 столичных музеев и выставочных залов. Кроме того, в парках появятся арт-объекты, а на городских площадках — «Музейные лектории». Там все желающие смогут посетить интерактивные лекции, мастер-классы, пленэры и концерты. Гостям расскажут об истории московских районов, предоставят возможность сыграть в старинные игры, узнать, каким был типичный дом московского дворянина, как москвичи прошлых веков ходили в театр и писали письма.

Стоит отметить, что в этом развлекательном проекте ко Дню города приняли участие более 10 музеев. Вход на площадки и участие во всех событиях бесплатны, но потребуется предварительная регистрация. Подробности о проведении праздника и полное расписание доступны на официальном сайте Дня города.

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