Женева, Швейцария, , 22:23 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 267 670 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 6424 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 27 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как сообщается, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 24 021 218 инфицированных коронавирусом, общее число подтверждённых летальных случаев достигло 821 462.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 210 183 выявленных инфицированных коронавирусом и 4588 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.