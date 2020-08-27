Скопье, , 22:49 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в четверг, 27 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1529 человек было выявлено 89 носителей коронавируса. Ещё 215 человек были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 14 004 случая заражения, 585 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались семь пациентов. Лечение проходят 2697 человек. 10 772 пациента уже здоровы.

Вторая волна эпидемии в Македонии, по всей видимости, идет на спад, однако в ожидании осенней волны пандемии власти готовятся открыть 16 коронавирусных госпиталей. Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19, однако это печальное первенство от нее достаточно скоро может перейти к Косово.

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