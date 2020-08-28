Приштина, , 00:35 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила Косово 238 кислородных концентраторов. Оборудование необходимо для лечения пациентов с COVID-19 при проведении оксигенотерапии.

Медицинский кислородный концентратор Rifair

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в церемонии вручения аппаратов принял участие министр здравоохранения Косово Арменд Земай.

Также ВОЗ намерена направить Косово аппараты для проведения тестов ПЦР на коронавирус.

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Всего в Косово зафиксирован 12 981 случай заражения коронавирусом. 9085 пациентов уже здоровы. 498 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть — за последние сутки. Лечение от COVID-19 проходят 3398 человек.

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