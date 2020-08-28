Приштина, , 00:46 — REGNUM Представители ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) 27 августа заявили, что по самым оптимистичным прогнозам вакцина от коронавируса дойдет до Косово в июне 2021 года. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Министр здравоохранения Косово Арменд Земай подчеркнул, что в настоящее время ведется работа с благотворительными организациями всего мира с целью обеспечить доставку вакцины в Косово.

Всего в Косово зафиксирован 12 981 случай заражения коронавирусом. 9085 пациентов уже здоровы. 498 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть — за последние сутки. Лечение от COVID-19 проходят 3398 человек.

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Напомним, в соответствии с недавно вступившим в силу законе о борьбе с коронавирусом вакцина будет предоставляться гражданам края бесплатно.

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