Женева, Швейцария, , 21:58 — REGNUM Для выработки глобального иммунитета к новой коронавирусной инфекции охват вакцинацией должен составлять не менее 65−70% населения планеты. Об этом заявила на брифинге 27 августа главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Минздрав России

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"Лучшим способом достижения иммунитета является вакцинация. И её мировой охват должен составлять по меньшей мере 65−70%», — сказала она.

Напомнми, 25 августа Миндрав России выдал Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных клинических исследований российской вакцины от коронавируса.

Ожидается, что в московские клиники первые партии препарата будут доставлены уже в первых числах сентября, а в гражданский оборот вакцина должна поступить в середине месяца.