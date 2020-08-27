Приштина, , 23:07 — REGNUM С начала эпидемии 498 врачей, 1000 медицинских сестер и лаборантов, а также 500 полицейских оказались заражены коронавирусом. Об этом сообщило албанское новостное агентство Telegrafi 27 августа.

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Работник палаты врачей Косово Плеурат Сейдиу сообщил для Telegrafi, что в настоящее время коронавирусом заражены 220 врачей. Среди 498 заразившихся докторов 15 работали в частном секторе.

Наибольшее количество заражений среди вспомогательного медицинского персонала приходится на июль — за этот месяц заразились 400 человек.

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Среди заразившихся полицейских 310 уже здоровы, восемь человек скончались. Семеро врачей погибли от последствий COVID-19.

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