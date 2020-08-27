Липецк, , 20:58 — REGNUM В школах Липецкой области организация питания в образовательных организациях в целях предотвращения распространения короновируса в новом учебном году будет строго соответствовать рекомендациям Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении образования и науки.

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Посещение столовых будет организовано строго по графику, чтобы помещения не были переполнены. В столовых обязательно будет мыло и антисептики, мытьё рук перед обеденными залами буду контролировать.

В столовых детей будут рассаживать строго по классам, между классами будет не менее полутора метров. Пока дети едят, в столовых будут использоваться рециркуляторы воздуха.

Работники столовых будут в масках и перчатках. После каждого приема пищи обеденные залы, столовые приборы и посуду будут дезинфицировать. Когда в столовых не будет детей, помещения будут проветривать.

У школьников будет постоянный доступ к питьевой воде. Для этого были установлены фонтанчики с фильтрами, исключающие прямой контакт с детьми.

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