Тамбов, , 20:24 — REGNUM На Тамбовщине по нацпроекту «Жилье и городская среда» выполнено 85% запланированных работ по обновлению дворовых территорий, 66,4% — по благоустройству общественных пространств, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Благоустройство на Тамбовщине Tambov.gov.ru

Сегодня, 27 августа, первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Речь, в частности, шла о реализации проектов по формированию комфортной городской среды.

Первый заместитель главы администрации области Олег Иванов принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию Tambov.gov.ru

Власти подчёркивают, что в Тамбовской области работы по благоустройству территорий идут высокими темпами. Запланировано обустройство 180 дворов и 116 общественных пространств. На данный момент работы завершены в 153 дворах, что составляет 85%, а также на 77 общественных территориях (66,4%).

«Кассовое исполнение надо держать на особом контроле. Освоение средств федерального бюджета на выполнение мероприятий по формированию современной городской среды на 18 августа составило 13 млрд рублей. Это 27% от плана текущего года. Поэтому сейчас регионам необходимо нарастить темпы и объемы работ, строго следить не только за качеством выполнения мероприятий по обновлению территорий, но и строго соблюдать финансовую дисциплину», — подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

В этом вопросе Тамбовская область четко следует графику проведения работ, заверяют региональные власти. По информации управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона, на 24 августа освоение кассовых выплат по федеральному бюджету составило 189,6 млн рублей, или 68% от общей суммы федеральной субсидии.

В целом на благоустройство дворов и общественных пространств региона по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году будет направлено 284,9 млн рублей. Из них около 279 млн рублей — средства федерального бюджета. Почти 6 млн рублей выделят из бюджета Тамбовской области. Свою часть на условиях софинансирования добавят и местные бюджеты.

Работы по благоустройству дворовых территорий планируется завершить до 15 сентября, общественных пространств — до 15 октября 2020 года.