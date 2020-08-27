Симферополь, , 20:05 — REGNUM Создатели автотрассы «Таврида» рассказали президенту Российской Федерации Владимиру Путину об обнаружении при строительстве дороги древней пещеры, которая была законсервирована последние полтора миллиона лет.

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Сегодня российский лидер открывал регулярное движение по автодороге «Таврида», которая соединяет мост через Керченский пролив с Симферополем и Севастополем. Глава государства лично за рулем автомобиля Aurus проехал по автотрассе.

Затем Путин пообщался с рабочими, которые строили трассу. Главный технолог АО «ВАД», которое осуществляло стройку, рассказал президенту о поразительной находке — древней пещере, которая была законсервирована полтора миллиона лет, а до этого порядка 300 миллионов лет служила логовом разных хищников — от саблезубого кота до пещерного медведя.

«Нашли такой уникальный объект, работая на четвертом этапе, разрабатывая выемку в 15 километрах от Симферополя — поселок Зуя. Образовывается под ковшом экскаватора какая-то полость… Позвали специалистов, они со специальным оборудованием туда забрались и ахнули: пещера, которая пролежала законсервированной, закрытой полтора миллиона лет», — рассказал технолог Волков.

Было установлено, что возраст самой пещеры порядка 1,8 млн лет. Первые 300 тысяч лет она служила логовом для различных хищников — там найдены останки и гиены, и саблезубого кота, пещерного медведя. Палеонтологи до сих пор ведут исследования костей, найденных в пещере.

Пещера оказалась прямо под полотном автодороги, но строители совместно со спелеологами смогли спроектировать и построить свайный фундамент и плиту, которые позволили сохранить находку.

В ближайшее время пещера будет обустроена и открыта для посещения туристами.