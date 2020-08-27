Москва, , 19:50 — REGNUM Российский журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал ситуацию с оппозиционным блогером Алексеем Навальным. Соответствующее заявление он сделал сегодня в эфире радиостанции Sputnik.

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По мнению Познера, российской власти совершенно не выгодна госпитализация Навального, поддержка которого в российском обществе крайне невысока. Иными словами, российские власти совершенно не заинтересованы в устранении Навального, напротив — происшествие с ним ставит российскую власть под удар. Именно поэтому Познер считает, что российская власть заинтересована в том, чтобы выяснить, что именно случилось.

«Вот такой случай с Навальным гораздо опасней, гораздо менее выгоден, если говорить холодно и без эмоций, для российского руководства, чем его дальнейшая деятельность», — сказал Познер.

Он скептически относится к тому, что Навальный мог попасть в больницу из-за действия российских властей.

Также Познер считает, что омские врачи в своих оценках состояния здоровья Навального что-то скрывают. Расхождение с немецкими врачами, скорее всего, связано с разными подходами.

«Я не верю, что наши врачи в Омске врут, когда они говорят то, что они говорят. И я не думаю, что немецкие врачи врут, я уверен, что они не врут. Я полагаю, что тут дело в разных подходах, возможно», — сказал Познер.