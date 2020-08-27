Симферополь, , 19:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 27 августа, дал разрешение на открытие автомобильного движения на построенных участках трассы «Таврида» в Крыму. Он также пообщался с рабочими и пообещал решить проблемы энерго‑ и водоснабжения полуострова.

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Глава государства лично за рулем автомобиля Aurus проехал по участку трассы. Путин отметил, что трасса получилось высококлассная, однако ей не хватает съездов к морю — то есть на южный берег Крыма, к основным курортам. Подрядчики заверили президента, что такие съезды вскоре будут построены.

Затем Путин пообщался с рабочими, которые строили трассу. Сперва говорили о трассе — российский лидер отметил, что развитие инфраструктуры полуострова крайне важно. Но в Крыму есть ряд других проблем, которые также требуют решения.

«Это так же важно, как энергетика, как вода, кстати. Мы еще должны дорешать эти вопросы, и мы это сделаем, конечно», — сказал Путин.

Российский лидер уверен, что все эти проекты дадут Крыму возможность развиваться хорошими темпами.

«Ну, а это даст возможность развиваться Крыму очень приличными, нужными для этой территории темпами», — сказал президент России.