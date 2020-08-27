Лондон, , 19:36 — REGNUM Число новых заражений коронавирусом в Британии за прошедшие сутки стало самым большим за последние полтора месяца, сообщает 27 августа минздрав страны.

Общее число заражений выросло за сутки на 1522, это самый большой суточный прирост с 12 июня. Днем ранее было выявлено 1048 случаев заражения.

За тот же период число умерших от COVID-19 увеличилось на 12.

Общее количество зараженных составило в Британии 330 368, число умерших от COVID-19 составляет 41 477.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 23 млн случаев заражения коронавирусом, более 800 тыс. человек скончались от последствий заражения.

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