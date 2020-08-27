Астрахань, 27 августа 2020, 19:19 — REGNUM Ассоциация владельцев кинотеатров потребовала от губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина снять запрет на работу кинотеатров региона или возместить убытки, которые понесли предприниматели из-за ограничительных мер, сообщает ИА REGNUM.
Объединение предпринимателей 27 августа, в День российского кино, направило главам регионов, где кинотеатры до сих пор закрыты, поздравления. Кроме астраханского губернатора, обращения от ассоциации получили главы Орловской и Тамбовской областей, Ставропольского края и Санкт-Петербурга.
Авторы обращения отмечают, что кинотеатры возобновили работу в регионах, где ситуация с коронавирусом менее благополучная, чем в Астраханской области, к тому же в области открыты общественные места, в которых риск заразиться гораздо выше. В свою очередь предприниматели пообещали организовать работу в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Астраханская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. Разрешены занятия спортом, в том числе в фитнес-центрах (с ограничениями), работают парикмахерские, крупные магазины, гостиницы и дома отдыха, с ограничениями — кафе и рестораны.
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