Рим, , 19:04 — REGNUM По данным на вечер четверга, 27 августа, в Италии умерли 35 463 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 5 (днем ранее — на 13), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

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Выздоровели 206 554 человека, за день этот показатель увеличился на 225 (днем ранее — на 314).

Число подтвержденных носителей выросло на 1411 (днем ранее — на 1367), что является самым высоким показателем на три с половиной месяца. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 263 949.

В настоящее время заражены 21 932 человека — на 1179 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже четвертую неделю подряд. За это время оно увеличилось на 9500, то есть на 75%. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.