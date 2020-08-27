Москва, 27 августа 2020, 18:59 — REGNUM Специалисты НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева в сентябре проведут испытания китайской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 27 августа исполняющий обязанности директора института Дмитрий Лиознов.

НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева
НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева
Influenza.spb.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

"Будет вначале небольшое исследование: около 500 человек. Сразу же за ним начнётся большое, массовое: 5000 добровольцев по всему миру», — приводит его слова РИА Новости.

Лиознов уточнил, что речь идет о вакцине, разработанной для ограниченного применения у военнослужащих. Помимо России, препарат планируется испытать также на добровольцах из Канады, Бразилии и Объединённых Арабских Эмиратов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе Министерство здравоохранени России выдало разрешение на проведение пострегистрационных клинических исследований российской вакцины от коронавируса её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Директор центра Александр Гинцбург сообщил, что в московские клиники первые партии препарата будут доставлены до 3 сентября, а в гражданский оборот вакцина должна посупить 15−20 сентября.