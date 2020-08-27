Москва, , 18:59 — REGNUM Специалисты НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева в сентябре проведут испытания китайской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 27 августа исполняющий обязанности директора института Дмитрий Лиознов.

НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Influenza.spb.ru

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"Будет вначале небольшое исследование: около 500 человек. Сразу же за ним начнётся большое, массовое: 5000 добровольцев по всему миру», — приводит его слова РИА Новости.

Лиознов уточнил, что речь идет о вакцине, разработанной для ограниченного применения у военнослужащих. Помимо России, препарат планируется испытать также на добровольцах из Канады, Бразилии и Объединённых Арабских Эмиратов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе Министерство здравоохранени России выдало разрешение на проведение пострегистрационных клинических исследований российской вакцины от коронавируса её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Директор центра Александр Гинцбург сообщил, что в московские клиники первые партии препарата будут доставлены до 3 сентября, а в гражданский оборот вакцина должна посупить 15−20 сентября.