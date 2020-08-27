Москва, , 18:40 — REGNUM В ГБОУ Москвы «Школа №1324» приняли решение не смещать время окончания уроков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор школы Григорий Киселёв.

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"У нас почти никаких больших смещений расписания нет. Мы принимали принципиальное решение по запуску детей и началу образовательного процесса так, чтобы не сдвигать традиционную точку окончания уроков. После школы у детей есть какие-то свои занятия, есть подготовительные курсы, посещения музыкальных школ или спортивных секций. Поэтому здесь приходилось это учитывать. Здесь мы учли пожелания родителей, поскольку они тоже следили за этим процессом. Мы обсуждаем с родительскими комитетами каждый наш шаг. Все меры, о которых я говорил, согласованы с управляющим советом школы. У нас четыре школьных здания и четыре дошкольных, но специфика разная. На сегодняшний день у нас осталось сделать генеральную уборку. После этого мы нанесём финальную разметку и будем ожидать детей», — сказал Киселёв.

По его словам, в школе есть комнаты для изоляции детей с симптомами COVID-19: «До сотрудников уже довели соответствующую информацию и алгоритм. Если ребёнок себя плохо чувствует, то учитель, во-первых, может бесконтактным образом измерить ему температуру, и если температура повышена, то учитель вызывает дежурного администратора, а тот направляется с ребёнком в медкабинет, где есть изоляционная комната. Кстати, у нас есть изоляционная комната как для ребёнка, так и для взрослого — на случай, если такая история приключится с посетителем или с учителем. В первую очередь мы сообщаем родителям ребёнка о сложившейся ситуации и, если требуется, вызываем скорую помощь, а если этого не требуется — отдаём на руки родителям, после чего информируем все инстанции. Если у ребёнка подтверждается впоследствии COVID-19 — принимаем решение по всему классу и переводим его на дистанционное образование на 14 календарных дней».